Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

EDİLİEN bilgiye göre, Alaca ilçesi Zile kavşağında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Kazada 3 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.
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