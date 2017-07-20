Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

EDİLİEN bilgiye göre, Alaca ilçesi Zile kavşağında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Kazada 3 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.