Yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

Kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kent merkezi ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Diyarbakır karayolu Gezin mevkisinde yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

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