Yolcu otobüsü alev alev yandı

EDİNİLEN bilgiye göre, İstanbul’dan Zonguldak’a giden Atakan Uysal idaresindeki 34 UJ 9141 plakalı yolcu otobüsü, Düzce’den Akçakoca istikametine giderken Tepeköy mevkiinde bir anda motor kısmından yanmaya başladı. Otobüs şoförü aracı hemen yol kenarına çekerek, 12 yolcuyu tahliye etti. Ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle Düzce’den Akçakoca istikametine uzun bir araç kuyruğu oluşurken, yanan otobüs çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Aracın kaldırılması ile trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı.