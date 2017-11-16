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Yolcu minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yalova'da kontrolden çıkan yolcu minibüsü üst geçidin ayağına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı

Yolcu minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yalova'da kontrolden çıkan yolcu minibüsü üst geçidin ayağına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı

16 Kasım 2017 Perşembe 10:42
Yolcu minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
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KAZA, Yalova Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altınova'dan Yalova'ya yolcu getiren O.Y. (42) idaresindeki 77 EK 558 plakalı yolcu minibüsü, Atatürk Bulvarı'nda bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Önce kaldırıma çıkan minibüs, üst geçidin ayağına çarptıktan sonra güçlükle durdu. Kazada minibüsün ön koltuğunda oturan yolculardan Ali Rıza Butev (58), sıkıştığı yerde hayatını kaybetti.
Minibüs şoförü O.Y. ve araçta bulunan bir diğer yolcu A.G. (34) ise kazayı yaralı olarak atlattı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, kazada hayatını kaybeden şahsı sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı.
Kazayla ilgili polis ekipleri tahkikat başlatırken, trafik uzun süre kontrollü olarak sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
YalovaKazaAltınova
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