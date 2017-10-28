Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
29 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
29 Ekim 2017 Antalya -...
Google iPhone X ile rekabet için indirim yaptı
Google iPhone X ile rekabet...
Okul çağındaki çocuklarda bilgisayar kullanımına dikkat
Okul çağındaki çocuklarda bilgisayar kullanımına...
banner468

Yola kontrolsüz çıkan tır dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de kontrolsüz olarak yola çıkan tırın iki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Yola kontrolsüz çıkan tır dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de kontrolsüz olarak yola çıkan tırın iki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

28 Ekim 2017 Cumartesi 23:27
Yola kontrolsüz çıkan tır dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Pınarbaşı-Malatya karayolunun 8. kilometresinde, Pınarbaşı istikametine seyreden 38 ST 655 plakalı otomobil ile 38 E 5115 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz olarak yola çıkan Gürcü asıllı şoför idaresindeki GEPZ 810 plakalı tıra çarptı. Tırın altında sürüklenen otomobilde bulunan 20 yaşındaki Ferdi A. olay yerinde hayatını kaybederken, 20 yaşındaki Ömer E. ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Savaş U. (21), Kurthan A. (21) ve Süleyman E. (20) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tır şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KayseriTırKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Midibüs istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
Midibüs istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
Otomobil tel örgüyü parçalayarak refüje çıktı
Otomobil tel örgüyü parçalayarak refüje çıktı
Odun yüklü kamyon devrildi
Odun yüklü kamyon devrildi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim