Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 10 gözaltı

ADIYAMAN'DA yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavga sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken 10 kişi gözaltına alındı.
YOL VERME MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ve şahısların yakınlarının da kavgaya karışmasıyla ortalık bir anda karıştı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda kavga sonlandırılırken kavga eden şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenince ortalık bir daha karıştı.
POLİS, BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ
Kavga eden şahısların yakınları mukavemette bulununca polis ekipleri biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Biber gazından bazı polisler de etkilendi. Bir polis memurunun yanında getirdiği limonun suyunu gözlerine sıkması ise dikkat çekti.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası 10 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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