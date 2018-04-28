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Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 10 gözaltı

Adıyaman'da iki grup, yol verme tartışması büyüyünce birbirine girdi. Polisin ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği kavgada 10 kişi gözaltına alındı

Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 10 gözaltı

Adıyaman'da iki grup, yol verme tartışması büyüyünce birbirine girdi. Polisin ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği kavgada 10 kişi gözaltına alındı

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:51
Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 10 gözaltı
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 ADIYAMAN'DA yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavga sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken 10 kişi gözaltına alındı.
YOL VERME MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ve şahısların yakınlarının da kavgaya karışmasıyla ortalık bir anda karıştı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda kavga sonlandırılırken kavga eden şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenince ortalık bir daha karıştı.
POLİS, BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Kavga eden şahısların yakınları mukavemette bulununca polis ekipleri biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Biber gazından bazı polisler de etkilendi. Bir polis memurunun yanında getirdiği limonun suyunu gözlerine sıkması ise dikkat çekti.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası 10 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanYol Verme Kavgası
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