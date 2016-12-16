Yol kenarında dolmuş beklerken canından oldu

EDİNİLEN bilgilere göre kaza, saat 20.30 sıralarında Tire-İzmir yolunda meydana geldi. Yeniçiftlik köyündeki akaryakıt istasyonunda bulunan gazinoda garson olarak çalışan Ömer Bektaş (27), çalıştığı gazino perşembe akşamları kapalı olduğu için, Torbalı’ya gezmeye gitmek için işyerinden ayrıldı. Akaryakıt istasyonunun karşı tarafına geçerek, yol kenarında Tire’den Torbalı istikametine giden bir dolmuş beklemeye başladı.

İzmir yönünden Tire istikametine seyir halinde Latif A. (45) yönetimindeki 35 GB 8159 plakalı kamyon, akaryakıt istasyonuna yaklaşırken önündeki bir başka aracı sollamak için sol şeride geçti. Oldukça hızlı olduğu iddia edilen kamyon, sol şeridin de dışına çıkarak yolun solunda bulunan Ömer Bektaş’a çarptı. Kamyonun altında yaklaşık 30 metre sürüklenen Ömer Bektaş, olay yerinde hayatını kaybederken, kontrolden çıkan kamyon yolun solundaki tarlaya uçarak durabildi. Bektaş’ın cenazesi olay yerine gelen ambulansla hastane morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Latif A. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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