Yol denetiminde kaçan araçta 164 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve Dicle İlçesi Döğer Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yol kontrol ve arama faaliyeti yapıldığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Dicle-Hani yolu Şehit Aziz Sağlam Mevkii'nde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, Hani istikametinden gelmekte olan beyaz renk ticari araç durdurulmak istenmiş ancak, tüm uyarılara rağmen durmayarak hızla Dicle istikametine doğru kaçması üzerine yapılan takip sonucunda araç Dicle ilçe girişinde yakalanmıştır. Araç içerisinde yapılan kontrolde, kurumuş halde kenevir bitkisine ait parçaların bulunması üzerine yakalanan şüpheli şahıslarla yapılan görüşme sonucunda Dicle-Hani ilçeleri arasında kalan bir bölgede bulunan dere yatağının içerisine uyuşturucu maddeleri bıraktığını söylemesi üzerine şüpheli şahıslarla birlikte olay yerine gidilmiş, bahse konu yerde yapılan aramada siyah poşetler içerisinde otların arasına saklanmış vaziyette uyuşturucu madde 164 kg kubar esrar ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulmuş, yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır."

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