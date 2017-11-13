Yok artık dedirten görüntü !

KULLANDIĞI otomobilde bir anda kapıyı açarak dışarı sarkan, ardından da ayaklarıyla otomobilin direksiyonunu kontrol eden şoförün bu anlarını yanında oturan arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bir süre ayaklarıyla otomobil kullanan şoför, arkadaşının "in artık yeter" uyarısıyla otomobile geri bindi. Tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.