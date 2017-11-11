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Yine 'Mavi Balina' oyunu! Anne eve gelince korkunç manzara ile karşılaştı

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca çocuğu tehdit eden 'Mavi Balina' oyunu, Türkiye'de yine bir gencin ölüme yol açtı

Yine 'Mavi Balina' oyunu! Anne eve gelince korkunç manzara ile karşılaştı

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca çocuğu tehdit eden 'Mavi Balina' oyunu, Türkiye'de yine bir gencin ölüme yol açtı

11 Kasım 2017 Cumartesi 13:09
Yine 'Mavi Balina' oyunu! Anne eve gelince korkunç manzara ile karşılaştı
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ORDU'NUN Altınordu ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi İbrahim Can Duman, 'Mavi Balina' oyunundaki bir talimatı yerine getirmek için kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

ANNE EVE GELİNCE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI 

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İbrahim Can Duman’ın Ordu Devlet Hastanesinde çalışan annesi iş dönüşü eve geldiğinde oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından 17 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YİNE MAVİ BALİNA OYUNU

İddiaya göre, 17 yaşındaki genci kendi canına kıymaya kadar götüren sebeplerin başında ‘Mavi Balina’ adlı internet oyunu olduğu belirtildi. Söz konusu oyunun Türkiye’de son dönemde 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği ifade edilirken, oyunda oyunculara 50 görev veriliyor. 

Verilen bu görevlerin sonunda oyuncunun kendini asarak ya da yüksek bir yerden atlayarak canına kıymasıyla oyun son buluyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Mavi Balina
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