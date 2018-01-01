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Yılın ilk gününde anne ve babasını bıçakladı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kavak köyünde, İbrahim Bulut (19), yeni yılın ilk saatlerinde annesini ve babasını bıçakla ağır yaraladı. Kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Bulut çiftinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi

Yılın ilk gününde anne ve babasını bıçakladı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kavak köyünde, İbrahim Bulut (19), yeni yılın ilk saatlerinde annesini ve babasını bıçakla ağır yaraladı. Kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Bulut çiftinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi

01 Ocak 2018 Pazartesi 13:19
Yılın ilk gününde anne ve babasını bıçakladı
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OLAY, saat 02.00 sıralarında, ilçeye bağlı Kavak köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yılbaşı kutlamaları sırasında içki içen İbrahim Bulut, iddiaya göre, yeni yılın ilk saatlerinde eve gelerek, annesi Hüsne ve babası Nihat Bulut ile tartıştı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İbrahim Bulut, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesini göğsünden, babasını ise karın boşluğundan yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hüsne- Nihat Bulut çiftçi, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan anne ve baba, ameliyata alındı. Bulut çifti, ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay sonrası İbrahim Bulut ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan oğul İbrahim Bulut'un 7 Haziran 2016 tarihinde, Gümüşhane'nin Torul ilçesinde askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan jandarma er Salih Bulut'un kardeşi olduğu öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Sivasİbrahim BulutKavak KöyüGümüşhane
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