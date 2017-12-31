Yılbaşında kar beklerken güzide tatil beldemizde denize girdiler

HAVA sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu Datça'da, parçalı bulutlu havaya rağmen vatandaşlar sahile akın etti. Hayıtbükü Plajı'nda farklı yaş gruplarından birçok kişi denize girdi. Yılbaşı tatili için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Meltem Karabatak, "Muğla bölgesi cennet. Deniz suyu sıcaklığı tam bana göre. Çocuklar gibi eğleniyorum. Herkesi bu zevki yaşamaya davet ediyorum" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.