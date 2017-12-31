Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
31 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
31 Aralık 2017 Yeni Alanya...
Cep telefonu faturalarına zam geliyor
Cep telefonu faturalarına zam geliyor
Kilo verebilmek için ne kadar yürümeniz gerekiyor?
Kilo Vermek İçin Ne Kadar...
31 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
31 Aralık 2017 Antalya -...

Yılbaşında kar beklerken güzide tatil beldemizde denize girdiler

Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava etkisini gösterirken, yeni yıl tatili için Muğla'nın Datça ilçesine gelen tatilci ve turistler denize girdi

Yılbaşında kar beklerken güzide tatil beldemizde denize girdiler

Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava etkisini gösterirken, yeni yıl tatili için Muğla'nın Datça ilçesine gelen tatilci ve turistler denize girdi

31 Aralık 2017 Pazar 11:06
Yılbaşında kar beklerken güzide tatil beldemizde denize girdiler
banner404

HAVA sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu Datça'da, parçalı bulutlu havaya rağmen vatandaşlar sahile akın etti. Hayıtbükü Plajı'nda farklı yaş gruplarından birçok kişi denize girdi. Yılbaşı tatili için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Meltem Karabatak, "Muğla bölgesi cennet. Deniz suyu sıcaklığı tam bana göre. Çocuklar gibi eğleniyorum. Herkesi bu zevki yaşamaya davet ediyorum" dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DenizYILBAŞINDA DENİZ KEYFİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gerçek kimlikleri ve bu işi yapma nedenleri sizi çok şaşırtacak
Gerçek kimlikleri ve bu işi yapma nedenleri sizi çok şaşırtacak
Bu durağa giren çıkmıyor! Bugün açıldı, şehirde ilk oldu
Bu durağa giren çıkmıyor! Bugün açıldı, şehirde ilk oldu
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim