Yılbaşında kar beklerken güzide tatil beldemizde denize girdiler

HAVA sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu Datça'da, parçalı bulutlu havaya rağmen vatandaşlar sahile akın etti. Hayıtbükü Plajı'nda farklı yaş gruplarından birçok kişi denize girdi. Yılbaşı tatili için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Meltem Karabatak, "Muğla bölgesi cennet. Deniz suyu sıcaklığı tam bana göre. Çocuklar gibi eğleniyorum. Herkesi bu zevki yaşamaya davet ediyorum" dedi.

