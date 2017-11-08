5 babayiğit yerli otomobili üretmek için kolları sıvadı. Çalışmalar planlanan hızla devam ederse Türkiye'nin yerli otomobili 2021'de asfalta çıkacak. Bu süreçte en çok tartışılan konulardan biri de yerli otomobil teknolojizin hangi seviyede olduğu..

Yerli otomobildeki şarj özelliği Tesla'da bile yok

ELON MUSK ERDOĞAN'I ZİYARET EDİYOR

Şu bir gerçek ki önce Amerikan otomotiv pazarını, ardından dünya pazarını kasıp kavuran Tesla, dünyanın en iyi elektrikli otomobilini üretmeye devam ediyor. Tesla'nın mucidi, çağımızın Steve Jobs'u olarak anılan Elon Musk bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ediyor.

YERLİ ARACIN TESLA'YI SOLLAYAN ÖZELLİĞİ

Türkiye'nin üreteceği yerli otomobilin, Elon Musk'ın Tesla'sından daha çılgın bir özelliği var. Şöyle ki Tesla, aracın elektrik dolumunun yapılması için hemen her yere birer enerji istasyonu kurdurma, alternatif dolum merkezleri ya da evlerin çatılarına kadar elektrik üretim alanları oluşturma çabasında. Ancak tüm bunların dışında, Türkiye'nin yerli aracı, sektöre başka bir boyut kazandırıyor. Buna göre Türkiye'nin otomobili, istasyonu bizzat aracın içine koyuyor.

YERLİ OTOMOBİLİMİZLE GİTTİKÇE MENZİL ARTIYOR

Üreteceğimiz yerli araç, yol gittikçe elektrik üretimi yapacak ve böylelikle mevcut menzil giderek artacak.

Geçen yıl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Fikri Işık, yerli otomobilin bu özelliğini şu sözlerle açıklamıştı:

ŞARJ İSTASYONU ARACIN İÇİNDE

"Yerli otomobildeki pek çok özellik Tesla'da yok. Tesla şarj istasyonları kurarken, biz menzil uzatıcı motor sayesinde şarj istasyonunu içine koyuyoruz. Onların yolda tehlikesi var bizim yok. Üçüncü şahısların müdahalesine kapalı bir sistemimiz var. Bizim savunma sanayinden elde ettiğimiz deneyimler bu yüzden önemli. Bizim yazılımlarımız, dışarıdan müdahaleye karşı korumalı olacak. Bu nedenle bizim araçlarımız, Tesla’dan bile daha güvenli olacak. Bu yüzden bile, işbirliği teklifleri gelebilir"