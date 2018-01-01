Yeni yılın ilk saatlerinde kaçak tavuk baskını

ALINAN bilgiye göre, kaçak tavuk kesimhanesine işletildiği ihbarı alan Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yeni yılın ilk saatlerinde çevik kuvvet polisin desteği ile Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi’nde bir kesimhaneye baskın düzenledi.
Kaçak tavuk kesimhanesinde, bin canlı tavuğa ve 2 ton kesilmiş tavuk eti ele geçirildi. Kesilmiş etler imha edilirken, canlı tavuklar İl Gıda Tarım ve Hayavancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı yapılacak incelemenin sonunda belli olacak. Kesilen tavukları şehirdeki bir çok lokantaya satıldığı öğrenildi. İşyerine ise para cezası kesildi.
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