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Yeni teknik direktörü açıklandı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, Yusuf Şimşek'in ardından Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ile anlaştı

Yeni teknik direktörü açıklandı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, Yusuf Şimşek'in ardından Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ile anlaştı

28 Eylül 2017 Perşembe 18:27
Yeni teknik direktörü açıklandı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, ilk 6 haftada aldığı kötü sonuçlar nedeniyle görevine son verdiği Yusuf Şimşek'in ardından Reha Kemal Enginer ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Dün Denizli'ye gelen tecrübeli teknik adamla yapılan görüşmenin ardından detaylarda da anlaşma sağlandığı bildirildi. 
 
Sezon sonuna kadar anlaşma yapılan Reha Kemal Erginer'in cumartesi günü oynanacak Gazişehir Gaziantep maçında takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi. Konu ile ilgili yeşil-siyahlı kulüpten yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Sezon başından itibaren birlikte çalışmakta olduğumuz Yusuf Şimşek ile Salı günü kulüp binamızda görüşen Başkanımız Mustafa Üstek ve 3 yönetim kurulu üyemiz görüşme sonucunda sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi kararı almış, Yusuf Şimşek tarafından bu karar kabul edilmiştir. Kararın fiilen uygulanabilmesi için kendisini bugün tesislere davet ettiğimizde ise yönetim kurulu üyelerimizden birinin açıklamalarını bahane göstererek sözleşmeyi karşılıklı feshetmekten vazgeçtiğini belirten Yusuf Şimşek davetimize olumlu yanıt vermemiştir. 
 
Kulübümüz bu tutum nedeniyle Yusuf Şimşek'in sözleşmesinde yer alan tek taraflı fesih hakkını kullanarak sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiştir. Noter huzurunda sözleşmenin tek taraflı feshi yapılarak TFF'ye bildirilmiştir. Takımımızın yeni teknik direktörlüğü görevi için Reha Kemal Erginer ile anlaşılmıştır."
 

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Anahtar Kelimeler:
DenizlisporYusuf Şimşek
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