Yeni Sistemde ilk Kabine

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri) Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ilk kabinesiyle ilgili sosyal medyada bir liste yayınlandı. Günlerdir merakla beklenen kabinedeki bakanların listesi de büyük oranda ortaya çıktı. Peki kimler bakan oldu, yeni bakanların isimleri neler... 2018 yeni kabinenin ve ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin detayları haberimizde...