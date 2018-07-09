Yeni Sistemde ilk Kabine

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri) Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ilk kabinesiyle ilgili sosyal medyada bir liste yayınlandı. Günlerdir merakla beklenen kabinedeki bakanların listesi de büyük oranda ortaya çıktı. Peki kimler bakan oldu, yeni bakanların isimleri neler... 2018 yeni kabinenin ve ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin detayları haberimizde...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yeni kabineyi ve cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklıyor.
Erdoğan'ın açıklamasına göre yeni kabine şöyle şekillendi:
İşte isim isim yeni bakanlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yeni kabineyi ve cumhurbaşkanı yardımcılarını açıkladı.
Eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na getirildi.
Erdoğan'ın açıklamasına göre yeni kabine şöyle şekillendi:
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit TuranGüncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 23:11