Yeni Sistemde ilk Kabine

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabineyi açıkladı! İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)  

Yeni Sistemde ilk Kabine
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Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)  Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ilk kabinesiyle ilgili sosyal medyada bir liste yayınlandı. Günlerdir merakla beklenen kabinedeki bakanların listesi de büyük oranda ortaya çıktı. Peki kimler bakan oldu, yeni bakanların isimleri neler... 2018 yeni kabinenin ve ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin detayları haberimizde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yeni kabineyi ve cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamasına göre yeni kabine şöyle şekillendi:

İşte isim isim yeni bakanlar 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yeni kabineyi ve cumhurbaşkanı yardımcılarını açıkladı.

Eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na getirildi.

Erdoğan'ın açıklamasına göre yeni kabine şöyle şekillendi:

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 23:11
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