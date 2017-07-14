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Yeni KHK yayınlandı: Binlerce ihraç var

Olağanüstü Hal kapsamında 692 sayılı yeni Kanun Hükmünde kararname yayımlandı

Yeni KHK yayınlandı: Binlerce ihraç var

Olağanüstü Hal kapsamında 692 sayılı yeni Kanun Hükmünde kararname yayımlandı

14 Temmuz 2017 Cuma 21:02
Yeni KHK yayınlandı: Binlerce ihraç var
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OLAĞANÜSTÜ hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararname ile toplam 7348 kişi ihraç edilirken Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da listede.

Yeni KHK ile ihraçlar şu şekilde:

Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün madalyaları alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 bin 303 kişi ihraç edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 551 kişi ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı'nda 1.486 kişi ihraç edildi. Sağlık Bakanlığı'nda 789 kişi ihraç edildi. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ihraç edildi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nden 546 kişi ihraç edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 102 kişi ihraç edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan 45 kişi ihraç edildi. Adalet Bakanlığı'ndan 418 kişi ihraç edildi. TRT'den 29 kişi ihraç edildi. Jandarma'da 235 kişi ihraç edildi. YÖK'ten 302 akademisyen ihraç edildi.

"ÖKSÜZ'LE GÖRÜŞEN..."

Resmî Gazetede yer alan KHK ile görevinden ihraç edilen isimler arasında; Adil Öksüz ile karakoldayken görüşen eski Başbakanlık çalışanı Ali İhsan Sarıkoca da var.

Sarıkoca ifadesi alındıktan Sonra serbest bırakılmıştı.

GÖREVE İADELER

Adalet Bakanlığı'nda 49 kişi göreve iade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 36 kişi göreve iade edildi.

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Son Güncelleme: 14.07.2017 21:29
Anahtar Kelimeler:
Yeni KhkBinlerceOLAĞANÜSTÜ HAL
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