Yeni doğan bebeği sokağa terk ettiler

İZMİR'İN Buca İlçesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yeni doğan erkek bebeği bir apartmanın sokak giriş kapısı önüne terk edip, dairelerin ziline bastıktan sonra kayıplara karıştı. Kundağa sarılı halde bırakılan ve kordon bağı henüz kopmamış bebek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.





ZİLE BASIP KAÇTILAR





Olay, Kozağaç Mahallesi 213 Sokak Numara 23 önünde bugün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 23 numaradaki apartmanın önüne gelip sokak kapısı önüne kundağa sarılı haldeki bebek, içinde bebek eşyaları bulunan poşetle mama dolu biberonu bıraktıktan sonra dairelerin ziline basıp kayıplara karıştı.





BEBEK KUVÖZE KONULDU





Dairelerden çıkanlar, soğuk havanın etkisiyle ağlamaya başlayan erkek bebeği hemen zemin kattaki eve aldı, ardından da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, bebeği bırakan kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Bebeğin bırakıldığı yere ilk gelen sağlık ekipleri, talihsiz bebeği sağlık kontrolünden geçirdi. Durumu iyi olan bebeğin soğuktan etkilendiği belirlendi. Bunun üzerine içinde kuvöz bulunan yeni doğan bebek için ambulans istendi. Kısa süre sonra söz konusu adrese gelen ambulanstaki sağlık görevlileri, bebeği alıp kuvöze koydu. Terk edilen bebek ambulansla Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.







"BİR KADIN VE OTOMOBİLDEN SÖZ EDİYORLAR"



