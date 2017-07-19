Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Oldu

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından kabineye yeni bir kadın bakan daha eklendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Mehmet Müezzinoğlu yerine Jülide Sarıeroğlu getirildi. Peki Julide Sarıeroğlu kimdir? İşte biyografisi...

JULİDE SARIEROĞLU KİMDİR?

Julide Sarıeroğlu 7 Haziran 1979 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Daha sonra Ankara'ya taşınan Jülide Sarıeroğlu Ankara Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştr.Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda Endüstri İlişkiler Uzmanı olan Julide Sarıeroğlu yine aynı konfederasyonda Kadın Komite Başkanlığı yapmaktadır. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Kadın Kolları 2. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2009 yılında düzenlenen yerel seçimlerde ise Çankaya Belediyesi meclis üyesi olarak seçilmiştir.Julide Sarıeroğlu, 2015 yılı Haziran ayında yapılacak olan genel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ankara 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı başvurusunda bulunmuştur. Daha sonra 7 Nisan'da yayınlanan Ak Parti Ankara Milletvekili 1. Bölge listesine, Julide Sarıeroğlu 4. sıradan girmeyi başarmıştır.