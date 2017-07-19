Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı koltuğuna oturan Jülide Sarıeroğlu ile birlikte kabinede ikinci kadın bakan yerini aldı. Peki Jülide Sarıeroğlu kimdir

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı koltuğuna oturan Jülide Sarıeroğlu ile birlikte kabinede ikinci kadın bakan yerini aldı. Peki Jülide Sarıeroğlu kimdir

19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:55
Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Oldu
banner404

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı  Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından kabineye yeni bir kadın bakan daha eklendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Mehmet Müezzinoğlu yerine  Jülide Sarıeroğlu getirildi. Peki Julide Sarıeroğlu kimdir? İşte biyografisi...

JULİDE SARIEROĞLU KİMDİR?

Julide Sarıeroğlu 7 Haziran 1979 yılında  Adana'da dünyaya gelmiştir. Daha sonra  Ankara'ya taşınan  Jülide Sarıeroğlu  Ankara Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştr.Türkiye  İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda Endüstri İlişkiler Uzmanı olan Julide Sarıeroğlu yine aynı konfederasyonda Kadın Komite Başkanlığı yapmaktadır. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Kadın Kolları 2. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2009 yılında düzenlenen yerel seçimlerde ise  Çankaya Belediyesi meclis üyesi olarak seçilmiştir.Julide Sarıeroğlu, 2015 yılı Haziran ayında yapılacak olan genel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi'nden  Ankara 1. Bölge  Milletvekili Aday Adayı başvurusunda bulunmuştur. Daha sonra  7 Nisan'da yayınlanan  Ak Parti  Ankara  Milletvekili 1. Bölge listesine, Julide Sarıeroğlu 4. sıradan girmeyi başarmıştır.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıADALET Ve Kalkınma PartisiAnkara Gazi ÜniversitesiFatma Betül Sayan KayaAK Parti Genel Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim