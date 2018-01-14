Yeni başkandan rantçılara yanıt: Bunlar öldü, allah rahmet eylesin

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, CNNTürk'te Hakan Çelik'in konuğu... Tuna, "Rant esaslı bir imar durumu olmayacak. Rant esaslı ne demek? Etrafında dubleks binalar var gelmiş 20-32 katlı emsal almış. Bunlar öldü artık, Allah rahmet eylesin" dedi. Tuna, "Çukurambar bölgesindeki binalar öldüler, ölecekler. 5-10 sene sonra taşınırlar. Çok yoğun, otopark problemi olacak. Çok kötü, çok yüksek binalar var. Oradaki binaların altındaki otoparklar, ofis sahiplerinin bir iki arabasına ancak yeter. Oraya müşteri gelmeyecek mi? Ne olacak yavaş yavaş oradaki ofisler boşalacak göreceğiz" diye konuştu.

Mustafa Tuna'nın açıklamaları şöyle:

ANKARA'DA SU PROBLEMİ OLACAK MI?

Ülkemizde kuraklık ciddi manada sıkıntılı bir durumda. Hem tarım hem içme suyu kullanma açısından da önemli. Fakat bizim tedbir olarak Ankara'da Kızılırmak'tan su takviyesi yapılıyor. Bu yıl sonuna doğru Gerede projesi de tamamlanmış olacak. Kızılırmak suyunun kalitesiyle Gerede suyunun kalitesi arasında fark var. Su problemi kısa vadede böyle bir problem görülmüyor. Tabi Kızılırmak suyunun Ankara'ya gelmesiyle 25 milyon liralık bir elektrik masrafımız var. Bizim Gerede projesi devreye girince, yağışlar olmasını bekliyoruz. İnşallah yağışlar devam eder. Biz Kızılırmak'tan su almayı kesince aylık 25 milyon liralık tasarruf etmiş olacağız.

"ANKARA'NIN SUYUNUN HOŞ BİR İÇİMİ YOK"

Kalitesinde bir sıkıntı yok ama tadı noktasında; bu pınar suyunda, farklı farklı tatlar var. Bir çok su markası var, hepsinin de tadı farklı. Bazısı ne bileyim baklavayı sever, bazısı kadifeyi sever. Tat değişik. Bir sıkıntı yoksa sağlık bakımından ama hoş bir içimi yok onu da söylemek lazım.

HAVA KİRLİLİĞİ SORUNU VAR MI?

Öyle bir sorunu Ankara'nın eskiden hava kirliliği sorunun ben yaşadım. Kuşlar düşüp ölüyordu. Daha da iyi olabilir ama bu tabi trafikteki yoğunluk, egzoz gazları etkiliyor tabi.

ANKARA'DA YÜKSEK BİNALARIN YAPILMASINA İZİN VERMEYECEK MİSİNİZ?

Rant esaslı bir imar durumu olmayacak. Rant esaslı ne demek? Etrafında dubleks binalar var gelmiş 20-32 katlı emsal almış. Bunlar öldü artık, Allah rahmet eylesin.

ÇOK RANT SAĞLANDI MI?

Ben kimsenin hesabını bilemem. Bazı özel binalar, kamu binaları olabilir. Kentsel dönüşüm alanında bir durum olabilir. Yani yüksek bina da olabilir ama ahenk içinde olmalı. Ama yatay mimarı esas.

TWITTER'DA OLACAK MI?

Melih Gökçek, sosyal medyada kanaatlerini dile getirirdi. Polemiklere girmekten çekinmezdi. Siz twitter'ı bu yönde kullanacak mısınız?

Benim öyle bir şeyim yok. Ben Twitter'a öyle fazla zaman ayıramıyorum. Benim yapmam gereken işler var. Günde 15-20 dakika ancak bakabiliyorum. Bir de bu sosyal medyada aklına gelen aklına geldiği gibi yazıyor çiziyor. Bunlara kafa yormak da doğru değil. Önerileri takip ediyorum.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Ben herkesin görüşlerini dinlerim. Bütün görüşlere saygım vardır. Şehrimizin geleceği açısından, daha yaşanabilir hale gelmesi noktasında bütün görüşlere açığız. Dünyanın en akıllı adamı da ben değilim, ortak akılla şehrimizi daha iyi noktaya götürme noktasında benim kararım var. Maalesef üzülerek görüyoruz ki, bazı sivil toplum kuruluşları ideolojik işlere giriyor. İdeolojini git başka yerde yap. Vatandaş hizmet bekliyor. Bizim ideolojik kavgasına ne halimiz ne vaktimiz var. İdeolojik olmayan, şehrimiz açısından faydalı olan her projeyi her türlü değerlendiririz.

SAYIN GÖKÇEK İLE GÖRÜŞÜYOR MUSUNUZ?

Tabi görüşüyoruz. Yıllardır Ankara'da hizmet etmiş, dolayısıyla ben niye görüşmeyeyim ki?

Ben işime bakarım. Ne iş yaparsam yapayım. Ben vekillik döneminde de, sincan belediye başkanlığım döneminde işime baktım. Kimseyle kavgam yok. Hakkımızda dedikodu üretenler, vıdı vıdı yapanlarla uğraşacak halim yok. Çünkü onlar insanın enerjisini boşa tüketiyor.

KENDİNİZİ NASIL TARİF EDERSİNİZ?

Ben bir Müslümanım elhamdülillah. Kimseyle kavga gürültü etmeye gerek yok. Benim bir tek şeye tepkim olur. İstismar edilirsem tepki koyarım. O zaman sigortalar atar. Çünkü burada hep beraber yaşıyoruz. Farklı görüşten, mezhepten, meşrepten bir çok insan beraber yaşıyoruz. Burada kavganın gürültünün bir anlamı yok. Ayrımcılık yapamam.

Bizim belediye olarak yapmamız gereken işler belli. İnsanların yaşamları, inançları insanların kendi meseleleridir. Bizim belediye olarak yapacaklarımızla onlarla ne alakası var? Bütün vatandaşlarımıza hizmet götürmek bizim görevimiz. Şu düşünceden, şu hayat tarzı… Bunlar bizim işimiz değil. Eşit ve adaletli şekilde hizmet götürmek, belediyenin asli görevidir.

SİZİN İÇİN ANKARA'NIN EN MÜHİM MESELESİ NEDİR?

Benim için hepsi çok önemli. Düşünün şimdi, evdeki çocuğun ihtiyacı az mı önemli? Oğlanın kızın hanımın ihtiyacı az mı önemli? Şehrimizde de her kesimin kendisine öncelik verdiği, çok önemli olan ihtiyaçları var.

RAYLI SİSTEMLE HAVALİMANINA NE ZAMAN GİDEBİLECEKLER?

Havaalanı metrosuyla ilgili sayın başbakanımız ve cumhurbaşkanımızın Ankara'ya bir sözü var. Çalışmalar yürütülüyor. Benim bu konuyla ilgili sayın başbakanımız ve bakanımızla ilgili görüşmede, güzergahında bir tadilat talebim oldu. Uygun gördüler ve onun üzerinde çalışılmasını söylediler. Güzergah tadil edildiği zaman daha yoğun bir nüfusa yönelik havaalanı metrosu olacak.

Mevcut bir güzergah var ama tadilat talebim oldu. Onlar da uygun gördüler. Benim talebim şu oldu. Siteler, Altındağ bölgesinden dolaşarak havaalanına gitmesini talep ettik. Bu hat 36 km idi, bizim talebimiz bir 10-12 kilometrelik bir ilave. Daha başka noktalarda da taleplerimiz oldu.

NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Onu söylemem yanlış olur. Ben alacakla borç ödemem. Başkasının yapacağı iş ile ben taahhüde girip mahcup olamam. Ankara'mızın Başkent Ray projesi vardı. İhaleye çıkıldı, devlet demiryolları verdi. Ardından itirazlar oldu. İki sene, üç sene davalar sürdü sürdü. En sonunda nihai kararda, devlet demir yollarının ihale ettiği firmaya verilmesi kararı çıktı. 3 sene gitti. Kim verecek bunun hesabını? Yani o yüzden şu tarihte bitecek nasıl derim ben? Allah iyi insanlarla karşılaştırsın ne iş yaparsan yap. Dolayısıyla ben bir tarih vererek ben mahcup olamam. Şahsıma ait kendi yapabileceğim iş ile ilgili söz verebilirim.

"2018'DE TOPLU ULAŞIMA ZAM YOK"

2018 için toplu ulaşıma zam yapılmayacak. (24 saat ulaşım) Doluluktan ziyade ihtiyacı olan vatandaşlarımız için iyi oldu. Vatandaştan olumlu tepki aldık. Çalışan insanların gece, sabaha kadar bir ulaşım imkanını temin etmiş olacağız. Bunu da sübvanse ediyoruz. 500 milyon lira bir sübvanse edeceğiz. Sosyal bir hadise yapmamız gerekiyor.

ANKARA'DA KAÇ AVM VAR?

Sayısını bilmiyorum desem yanlış olmaz.Zaten kapanıyor. Kapanan AVM'ler var, çalışamadı kapandı. Bir ticareti neyi nerede yapacağına ticaret erbabı karar vermesi lazım.

"ÇOK KÖTÜ, ÇOK YÜKSEK BİNALAR VAR"

Uygun olan yer olursa olur, olmayan varsa olmaz. Çukurambar bölgesindeki binalar Allah rahmet etsin. Öldüler, ölecekler. 5-10 sene sonra taşınırlar. Çok yoğun, otopark problemi olacak. Çok kötü, çok yüksek binalar var. Oradaki binaların altındaki otoparklar, ofis sahiplerinin bir iki arabasına ancak yeter. Oraya müşteri gelmeyecek mi? Ne olacak yavaş yavaş oradaki ofisler boşalacak göreceğiz.

"GAZİOSMANPAŞA ÇOK KIYMETLİYDİ, ŞİMDİ GİDİN HEPSİ TAŞINDI"

Gaziosmanpaşa bölgesi çok kıymetliydi. Şimdi gidin oradaki vatandaşların hepsi taşındı. Niye? Arabasını koyacak yer yok. Hepsi taşındılar. Çukurambar'daki yoğunluktan dolayı, otopark probleminden, trafik probleminden dolayı, önümüzdeki 5-10 sene sonra oradaki pek çok ofis boşaltılıp taşınacak. Milli servet heder olacak.

İşin esası şu, 10 yumurtalık sepete 20 yumurta koyarsan, diğer 10 yumurta da kırılır. Arabayla gidemezsin otoparkın olmazsa. Sen orada ofisin olmuş, velev ki patron olarak arabanı koydun. Müşteri gelemedi, ne yapacaksın öyle ofise. Yazık oldu. Hala da devam eden inşaatlar var, bitmedi.

Ben öyle emsal falan veremem. Çukurambar da öldü, bitti.

ÇOK TRAŞLANACAK BİNA VAR MI ANKARA'DA?

İmar planı noktasında kesinleşmiş bitmiş, her şey tamam olmuş konularda bir müdahalemiz olamıyor. Ama bazı imar planlarında itirazlar oluyor, mahkeme süreçleri devam ediyor. Bu süreçlerde bizim belediye olarak müdahil imkanımız olduğu için bunları iyileştiriyoruz. Yani ölmüş, mezara girmiş bir mevzuda anlamı yok. Ama komadaysa hadise, mahkemede işler devam ediyorsa, onu sağlıklaştırma imkanımız olabiliyor.

SON 15-20 YILDA ANKARA'DA YAPILAN EN BÜYÜK YANLIŞ NEYDİ?

Doğruları konuşsak da yanlışları bıraksak.

DEPREME ANKARA NE KADAR HAZIR?

Epeyce bir şey yapıldı. Ama daha çok yapılması gereken işler var. Burada bakanlığımızın hakikaten onların çok ciddi gayretleri var. Bununla ilgili 6306 sayılı kanun, hakikaten çok önemli bir kanun. Vatandaşın binalarını yenilemesi noktasında çok önemli destekleri var. Bunlardan istifade edilmesi gerekiyor. Tabi burada bazı sıkıntılar da olmuyor değil. Bir blokta bazı vatandaşlarımız yerinden olmak istemiyor. Ama deprem gelince de bu can meselesi. Bence Ankara'da bu iş gidiyor, daha iyi gidebilir. Gitmesi için de biz de vatandaşı bilgilendirme noktasında desteklemeye devam edeceğiz.

ANKARA'DA DEPREM ANINDA VATANDAŞ TOPLANMA ALANLARINI BİLİYOR MU?

Hiç zannetmiyorum. Hangi binanın sığınağı çalışıyor? Kanun çıkmış, projeye konmuş. Vatandaşa soralım hangi sığınak rasyonel olması gerektiği şekilde çalışıyor? Ben size bir şey daha söyleyeyim. Trafikte 82 yazıyor, 82'den sonra hızlanmayan vatandaşımız kaç tane?

2019'DA KENDİNİZİ NEREDE GÖRÜYORSUNUZ?

Benim öyle bir hesabım hiçbir zaman olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız, parti yetkililerimiz bana nasıl bir görev verilirse onu yerine getiririm. Partimiz beni afiş asmaya da gönderse afiş asmaya da giderim.