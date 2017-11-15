Yeni başkandan ilk icraat! Ankara'da ulaşım 24 saat oluyor

YENİ göreve başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'dan ilk icraat. Tuna, toplu ulaşımın 24 saat sürmesine ilişkin düzenlemenin cuma gecesinden itibaren başlayacağını açıkladı.
SAAT 2'DEN SONRA SAAT BAŞI SEFER YAPILACAK
Bu kapsamda en çok yolcunun taşındığı 35 hatta 02.00'ye kadar normal seferler sürecek. 02.00 - 06.00 arası ise saat başı sefer yapılacak. Metro seferleri ise 01.00'e kadar uzatıldı. Milliyet'in haberine göre Tuna, "Amacımız canlı, dinamik bir şehir yaratmak" dedi.
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