Yemek arayan ayılar kameralara böyle yakalandı

TUNCELİ'NİN Ovacık ilçesine bağlı Yalmanlar köyü yakınlarında yiyecek arayan ayılar objektiflere takıldı. Köy çevresinde gezinen ayılar, bir süre yiyecek aradıktan sonra tekrar geldikleri yöne gitti. Köy sakinlerinden Barış Tunç, "Köylerden sürekli göç verilmesinden kaynaklı yaban hayvanları da aç kalıyor. Daha önce meyve, ceviz ağaçları çoktu, tarlalar sürekli ekildiği için bitki kökleriyle besleniyorlardı. Ama şimdi ayılar, domuzlar veya diğer yaban hayvanları aç kaldığı için yerleşim yerlerinin yakınlarına geliyorlar. Köyümüz de dağlık bir bölgede yer aldığı için bahar havasıyla ayılar tekrar görünmeye başladı" dedi.
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