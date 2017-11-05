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Yeğeninin yurda verilmesine karşı çıkınca hastanelik etti!

Kayseri'de, 2 yıldır kardeşi Bülent Güzel'in çocuğuna bakan Fatma Güzel, kardeşinin çocuğu yurda vermek istemesine karşı çıkması üzerine kardeşi tarafından hastanelik edildi

Yeğeninin yurda verilmesine karşı çıkınca hastanelik etti!

Kayseri'de, 2 yıldır kardeşi Bülent Güzel'in çocuğuna bakan Fatma Güzel, kardeşinin çocuğu yurda vermek istemesine karşı çıkması üzerine kardeşi tarafından hastanelik edildi

05 Kasım 2017 Pazar 17:25
Yeğeninin yurda verilmesine karşı çıkınca hastanelik etti!
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İKİ kardeş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kardeşinin yumruklu saldırısına uğrayan abla Güzel, hastanelik olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde, Bülent Güzel'in evinde, dün meydana geldi. Eşinden 2 yıl önce boşanan Güzel, kendisinde kalan 2 yaşındaki oğluna bakması için ablası Fatma Güzel'den yardım istedi. Abla Güzel, isteği üzerine kardeşinin yanına taşınarak, 2 yıl yeğenine baktı. Dün akşam saatlerinde beraber oturdukları eve gelen Bülent Güzel, ablasından oğlunun kimliğini istedi. Çocuğu yurda vereceğini söylemesi üzerine abla Güzel, kardeşine 'Yurda verme. Ben, bakarım yeğenime' diyerek, tepki gösterdi. Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Bülent Güzel'in kavga sırasında yumrukladığı ablası aldığı darbeyle bir anda yere yığıldı. Kanlar içinde yerde kalan Fatma Güzel, olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Güzel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
KayseriBülent GüzelFatma Güzel
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