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Yeğenine tecavüz edip, hamile bırakmıştı! Pişkin herif bakın ne dedi

Erzurum'da, ablasının 24 yaşındaki kızına tecavüz edip, doğan çocuğun DNA raporu ile babası olduğu belirlenen Abdulkadir İ. (42) 'nitelikli cinsel saldırı ve zincirleme şekilde tehdit' suçlarından 23 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'İyi hal' indirimi uygulanmayan Abdulkadir İ., "Ben ne kadar suçluysam o da beni tahrik ettiği için en az benim kadar suçlu" dedi

Yeğenine tecavüz edip, hamile bırakmıştı! Pişkin herif bakın ne dedi

Erzurum'da, ablasının 24 yaşındaki kızına tecavüz edip, doğan çocuğun DNA raporu ile babası olduğu belirlenen Abdulkadir İ. (42) 'nitelikli cinsel saldırı ve zincirleme şekilde tehdit' suçlarından 23 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'İyi hal' indirimi uygulanmayan Abdulkadir İ., "Ben ne kadar suçluysam o da beni tahrik ettiği için en az benim kadar suçlu" dedi

23 Mart 2018 Cuma 13:19
Yeğenine tecavüz edip, hamile bırakmıştı! Pişkin herif bakın ne dedi
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ERZURUM'DA yeğenine tecavüz ettiği iddiasıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde görevli imam evli ve 2 çocuk babası Abdulkadir İ., Elazığ'a kaçarken yakalandı ve 11 Ağustos 2017'de tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkındaki şikayeti öğrendikten sonra görevinden istifa eden Abdulkadir İ. hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, tecavüze uğrayan genç kızın şikayet dilekçesine de yer verildi. Dayısı Abdulkadir İ.'nin kendisine 2016 yılında tecavüz ettiğini belirten kimliği açıklanmayan genç kız, tehditler nedeniyle bunu kimseye anlatamadığını söyledi. 9 Mayıs 2017'de başka bir şehirde özel bir hastanede doğum yaptığını anlatan genç kız, "Dayım ile anneannemin yaşadığı köye gittik. Akşam saatlerinde evde yalnızken, dayım geldi. Televizyon izlerken battaniyeyi yüzüme kapatarak tecavüz etti. 'Bu yaşadıklarını kimseye anlatmayacaksın. Anlatırsan seni öldürürüm, yaşatmam. Zaten kimse sana inanmaz, ben imam olduğum için herkes bana inanacaktır. En sonunda sen suçlu çıkarsın' deyip çıktı. O an korktuğum için kimseye bir şey diyemedim. Görev yaptığı Muş'un Malazgirt ilçesinden sürekli Erzurum'a gelip benimle yalnız kaldığında şikayet etmemem konusunda tehditlerine devam etti. Dayanamayıp yaşadıklarımı anneme ve ablama anlattım. Hastaneye gittik ve 6 aylık hamile olduğumu öğrendim. Yasal süreyi geçirdiğimiz için kürtaj olamadım. Mayıs ayında doğum yaptım ve bebeği Sevgi Evleri Çocuk Yurdu'na bıraktım. Öz dayımdan şikayetçiyim ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

BEBEĞİN BABASI ÇIKTI

Yuvaya verilen erkek bebek ile Abdulkadir İ.'nin DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığın'da incelendi. Yapılan incelemede bebeğin yüzde 99.99 Abdulkadir İ.'nin oğlu olduğu rapor edildi. 

'O DA BENİM KADAR SUÇLU'

Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında Abdulkadir İ. tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Boyunun 1.65, kilosunun ise 70-76 arasında olduğunu söyleyen Abdulkadir İ., yeğeninin de boyu ve kilosunun kendisine yakın olduğunu belirtti. Bu nedenle mağdura zorla tecavüz etmesinin mümkün olmadığını savunan Abdulkadir İ., "Ben ne kadar suçluysam, o da beni tahrik ettiği için en az benim kadar suçlu. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

İYİ HAL YOK

Mahkeme heyeti, Abdulkadir İ.'yi 'zincirleme şekilde tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığı 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise önce 15 yıla hapis cezasına mahkum etti. Abdulkadir İ.'nin eylemi yeğenine karşı yapması nedeniyle cezayı yarı oranda arttırarak 22,5 yıla çıkardı. Mahkeme, tecavüzcü dayıya olay sonrası ve yargılama sürecinde pişmanlığının olmaması, eylemleri inkar etmesi nedeniyle iyi hal indirimi de uygulamadı. Abdulkadir İ.'nin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumTecavüzDNA Raporu
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