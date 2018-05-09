Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
98926
ALTIN
180.408
DOLAR
4.2926
STERLİN
5.8127
EURO
5.0864
WhatsApp sohbetleri baştan aşağı yenileniyor
WhatsApp sohbetleri baştan aşağı yenileniyor
Günde 2 saat 17 dakika televizyon karşısında geçiyor
Günde 2 saat 17 dakika...
Canan Karatay mucize bitkiyi açıkladı
Canan Karatay mucize bitkiyi açıkladı
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 9 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Yeğenine şiddet uygulayan bakıcının ifadesi pes dedirtti

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uygulayan bakıcı, "Pişmanım" diyerek serbest bırakıldı

Yeğenine şiddet uygulayan bakıcının ifadesi pes dedirtti

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uygulayan bakıcı, "Pişmanım" diyerek serbest bırakıldı

09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:18
Yeğenine şiddet uygulayan bakıcının ifadesi pes dedirtti
banner404

SOSYAL medya hesabından "Yeğenime kötü muamelede bulunan bu kadını bulun" şeklinde paylaşımlarda bulunan Özge Özpirinçci de bakıcının yakalanması için takipçilerinden yardım istemişti. Kısa sürede yayılan paylaşımının ardından bakıcı kadın kısa süre içinde yakalandı.

KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ilk olarak bakıcının işe alımında aracılık eden kişiyi, ardından da bakıcının açık kimliğini tespit etti. "Hatice" ismini kullanan Özbekistan vatandaşı 28 yaşındaki Zurafo Ergasheva Tuzla'da gözaltına alındı.

"ANNESİNDEN ÖZÜR DİLERİM"
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Özbek bakıcı ifadesinde, çocuğun poposuna öylesine vurduğunu belirterek, "Ben böyle olacağını bilmiyordum. Çocuğun annesinden de özür diledim. Pişmanım" dedi.

SERBEST BIRAKILDI
Türkiye'ye 13 Kasım 2016'da giriş yaptığı fakat oturma ve çalışma izninin olmadığı anlaşılan şüpheli Ergasheva gözaltına alınarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ergasheva adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 09.05.2018 08:20
Anahtar Kelimeler:
Özge ÖzpirinççiYeğen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmen ile öğrencisinin ilişkisi ortaya çıktı, eşi boşanma davası açtı
Öğretmen ile öğrencisinin ilişkisi ortaya çıktı, eşi boşanma davası açtı
15 yaşındaki genç kız, not bırakıp kendini 13'üncü kattan aşağı attı
15 yaşındaki genç kız, not bırakıp kendini 13'üncü kattan aşağı attı
Bakan Yılmaz: 20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız
Bakan Yılmaz: 20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim