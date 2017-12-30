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'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede bin 200 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor

'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede bin 200 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor

30 Aralık 2017 Cumartesi 23:16
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
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KENT genelinde 100 noktada yapılan uygulamaya, Narkotik Suçlarla  Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Trafik Şube ekiplerinin  de aralarında bulunduğu bin 200 polis katılıyor.

Yılbaşı öncesi ve sonrası için halkın can ve mal güvenliği ile huzur  ve sükununun sağlanması, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarını önlemek  amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT)  kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda arama yapılıyor.  

Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı  kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin el çantaları ve valizleri de  dedektör köpekler eşliğinde kontrol ediliyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de  destek veriyor.  

Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 31.12.2017 00:29
Anahtar Kelimeler:
Yeditepe Huzur
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