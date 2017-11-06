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Yedi dil bilen Yörük, bildiği her dilde kısmet arıyor

Adıyaman’da 7 dil bilen Mehmet Yaşar Yörük, evlenmek için bildiği her dilde kısmet arıyor

Yedi dil bilen Yörük, bildiği her dilde kısmet arıyor

Adıyaman’da 7 dil bilen Mehmet Yaşar Yörük, evlenmek için bildiği her dilde kısmet arıyor

06 Kasım 2017 Pazartesi 17:05
Yedi dil bilen Yörük, bildiği her dilde kısmet arıyor
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ÜÇ çocuğu olan ilk eşinden ayrılan Mehmet Yaşar Yörük, Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Romanca, Latince ve Kürtçe biliyor. Mehmet Yaşar Yörük, “Evlenmek istiyorum” cümlesini bildiği tüm dillerde söyleyerek, kısmetlerine seslendi. Tır şoförü iken tüm Avrupa’yı ve Asya ülkelerine giden ve burada dil öğrenen Adıyamanlı Mehmet Yaşar Yörük, evlenmek istiyor ama 14 yıldır evlenemiyor.
Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi köyünde yaşayan Mehmet Yaşar Yörük, kendisine hayat arkadaşı arıyor. 14 yıldan beri evlenmek için ‘hayırlı’ bir kısmet arayan Yörük, bu güne kadar aradığı kısmeti bulamadığını ifade etti.

Mehmet Yaşar Yörük, “14 Yıldır bekarım, evlenmek istiyorum evlenemiyorum. Bunun nedeni ise devletimiz dul bayanlara maaş veriyor, gıda ve yakacak veriyor. Bizde bundan dolayı bekar kalıyoruz. Ne kadar uğraştıysam yine olmadı. 25 yıl Avrupa’ya gidip geldim. Yedi lisan biliyorum ve anlıyorum. Bana teklif geldi ama yaşı küçük olanları kabul etmedim. Yaşıma eşit bir hanımefendi istiyorum. Hanımefendiyi çalıştırmak istiyorum. Çocukla hanımefendide olabilir. Emekli maaşım var, arabam var, evimiz var. Bu dilleri Avrupa ve Asya ülkelerinde öğrendim” dedi. 

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AdıyamanMehmet Yaşar YörükYörükKısmet
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