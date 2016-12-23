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Yazıcıoğlu davasında sıcak gelişme

Büyük Birlik Partisi’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin helikopter kazasında ölümüyle ilgili hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla dava açılan eski emniyet amiri Dursun Özmen yargılandı

Yazıcıoğlu davasında sıcak gelişme

Büyük Birlik Partisi’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin helikopter kazasında ölümüyle ilgili hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla dava açılan eski emniyet amiri Dursun Özmen yargılandı

23 Aralık 2016 Cuma 19:28
Yazıcıoğlu davasında sıcak gelişme
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2009 yılında Kahramanmaraş’ta yaşanan helikopter kazası sonucu dönemin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve İHA muhabiri İsmail Güneş’in de aralarında bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan davanın 12. duruşması, Kahramanmaraş 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 
28 Nisan 2017 tarihine ertelenen duruşmanın ardından adliye binası önünde basın açıklaması yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu ana soruşturma sonucunda açılmış bir dava değil. Tefrik edilmiş bir konudur. Sadece Kahramanmaraş'ta değil Kayseri'de ve bazı illere gönderilen 'Muhsin Yazıcıoğlu kurtuldu, geliyor' bilgi notunun sahibi dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü Dursun Özmen ile ilgili sürdürülen davadır. 28 Nisan'da 13. dava için de biz burada olacağız. 15 Temmuz bu hain ve kahpe FETÖ darbe girişiminden sonra ortaya çıkan hadiseler ve bir kısım delillerden sonra biz yeni bir şikayette bulunduk. 18 Temmuz 2016'dan itibaren de yeni bir soruşturma dosyası daha açıldı. Davamızın takipçisi olacağız sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.
Ardından davayı takip eden Avrupa Türk Birliği Başkanı Erol Yazıcıoğlu ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayak izlerinden yola çıkarak soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve adaletin er geç yerini bulacağını söyledi. 
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Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik PartisiMuhsin Yazıcıoğlu
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