Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109650
ALTIN
158.243
DOLAR
3.8634
STERLİN
5.0553
EURO
4.5261
Facebook 'beğen' butonu kaldırılıyor!
Beğen butonu kaldırılıyor!
14 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
14 Kasım 2017 Yeni Alanya...
Gebelere 'balık tüketin' önerisi!
Gebelere 'balık tüketin' önerisi!
banner468

Yayaya çarpan motosiklet sürücücü aracını bırakıp kaçtı

Bilecik'te karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya çarparak yaralanmasına sebep olan motosiklet sürücüsü, kaza sonrası aracını olay yerinde bırakarak kaçtı

Yayaya çarpan motosiklet sürücücü aracını bırakıp kaçtı

Bilecik'te karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya çarparak yaralanmasına sebep olan motosiklet sürücüsü, kaza sonrası aracını olay yerinde bırakarak kaçtı

14 Kasım 2017 Salı 13:10
Yayaya çarpan motosiklet sürücücü aracını bırakıp kaçtı
banner404

ALINAN bilgilere göre; Bilecik'te bir kokoreççi dükkanında paket servisi olarak çalışan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, kullandığı 11 EP 220 plakalı motosikleti ile Küçük Sanayi sitesinden şehir merkezine seyir halindeyken İl Özel İdaresi kavşağından yolun karşısına geçmekte olan Turgut Yıldızhan isimli yayaya çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü 11 EP 220 plakalı aracını kaza yerinde bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaralı Turgut Yıldızhan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Trafik ekipleri kaza yerine gelerek inceleme yaparak kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları başlatırken, iş yeri sahibi olay yerine gelip motosikleti teslim aldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BilecikYayaMotosikletTurgut Yıldızhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hortum muz seralarını yıktı
Hortum muz seralarını yıktı
Siirt'ten petrol fışkırıyor! 6 kuyu daha bulundu
Siirt'ten petrol fışkırıyor! 6 kuyu daha bulundu
Terörün beli kırıldı, Doğu illeri dünyaya açıldı!
Terörün beli kırıldı, Doğu illeri dünyaya açıldı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim