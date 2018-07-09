YASTAYIZ! Tren Faciası kurbanlarını uğurladık

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren faciasında yaşamını yitirenlerin cenazeleri gözyaşlarıyla birlikte toprağa verildi.

KAZADAN KURTULAN EKREM TUNA, EŞİNİ SON YOLCUĞUNA YALNIZ BIRAKMADI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarındaki tren kazasında yaşamını yitirenlerin cenazeleri toprağa veriliyor.

Kazada hayatını kaybeden Melek Tuna’nın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine getirildi.

Tuna’nın naaşı, Demirtaş Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Tuna’nın, kazadan yaralı kurtulan ve İstanbul’da tedavi gördüğü

hastaneden gelerek cenazeye katılan eşi Ekrem Tuna ve yakınları taziyeleri kabul etti. Ayakta zorlukla durabilen Ekrem Tuna’yı yakınları teselli etti.

Tuna’nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Uzunköprü Kaymakamı Kemal Yıldız, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Melek oldu gitti”

Çerkezköy’de yaşayan Tuna ailesinin günübirlik Uzunköprü’ye gittiği öğrenildi. Dönüşte meydana gelen kazada Melek Tuna hayatını kaybederken, eşi Ekrem Tuna yaralanmıştı.

Tedavi gördüğü Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem Tuna, “Tren giderken takırtı sesleri geldi. Eşim, ‘Ekrem ne oluyor, ölüyoruz’ dedi. Daha sonra vagon 4-5 kere takla attı. Eşim, vagonun altında kaldı, iç kanamadan öldü. Ailem öldü, melek oldu gitti. Yalnız kaldım, keşke ben de ölseydim, gitseydim.” diye kazayı anlatmıştı.

u arada kazada yaşamını yitiren 5 yaşındaki Ömer Alperen Can da Meriç ilçesine bağlı Paşayenice köyünde toprağa verildi.

FACİADA ÖLEN İKİ KOMŞU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Faciada yakınlarının düğün töreninden dönen Ayşe Başaran (42), torunu Mavinur Tiflizden ve komşusu Ergün Kerpiç (43) de yaşamlarını yitirdi. Ayşe Başaran ile Kerpiç, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde oturan 2 çocuk, 2 torun sahibi Ayşe Başaran, hafta sonu bir yakınının düğünü için Uzunköprü’ye geldi. Düğünün ardından torunu Mavinur Tiflizden’le (7) beraber Çerkezköy’e gitmek üzere Uzunköprü’den kalkan trene bindi. Aynı trende ilçede marangozluk yaparken işlerinin kötü gitmesi üzerine 4 yıl önce işyerini kapatıp Çorlu’da fabrikada çalışmaya başlayan evli ve 2 çocuk babası Ergün Kerpiç ile karşılaştı. İki komşunun seyahet ettiği trenin devrilmesi sonucu Ayşe Başaran, torunu Mavinur Tiflizden ve Ergün Kerpiç de hayatını kaybetti.

Hayatlarını kaybeden Ayşe Başaran ile Ergün Kerpiç için Uzunköprü’nün için Mescit Mahalle Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, CHP Edirne milletvekilleri Okan Gaytancığlu, Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ile kazazedelerin yakınları katıldı. Namazın ardından Başaran ile Kerpiç, ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mavinur’un şarkı söylediği görüntüleri paylaşmış

Kazada ölenlerden Mavinur Tiflizden ise yarın ilçede toprağa verilecek. Ayşe Başaran çok sevdiği torunu Mavinur’un şarkı söylediği görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

FACİADA 2 KIZI VE 2 TORUNUNU KAYBETTİ

Faciada, 3 kız babası Remzi Güvenç en büyük acıyı yaşadı. Remzi Güvenç, kızı Derya Kurtuluş (30), onun kızı 5 aylık torunu Beren Kurtuluş, büyük kızı Emel Duman (36) ve diğer kızından olan torunu 14 yaşındaki Bihter Bilgin’i kaybetti. Bihter Bilgin’in cenazesi öğlen saatlerinde Çorlu Garaj Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Derya Kurtuluş ile kızları Beren ve Emel Duman ise aynı camide kılınan ikindi namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze aracından 5 aylık Beren’in minik tabutunu babası Melih Kurtuluş aldı. Kurtuluş kızının tabutunu musalla taşına gözyaşları içinde bıraktı.

Çorlu’da dün meydana gelen tren kazasında Derya Kurtuluş, kızı Beren, ablası Emen Duman ve yeğeni Bihter Bilgin yaşamını yitirdi. Remzi Güvenç, kazada en büyük acıyı yaşanlardan biri oldu. Güvenç, kazada kızı Derya Kurtuluş, torunu Beren Kurtuluş, büyük kızı Emel Duman ve torunu Bihter Bilgin’i kaybetti.

İlk kez trene bindi

Kazada ölenlerden Bihter Bilgin, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki yakınlarını ziyarete gitti. Ziyaretin ardından Çorlu’ya dönmek için ilk kez akrabalarıyla trene binen Bilgin, feci kazada hayatını kaybetti. Bilgin, Çorlu Merkez Camii’nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kızının tabutunu tek başına taşıdı

Kazada ölen Derya Kurtuluş, kızı Beren Kurtuluş ve ablası Emel Duman’ın cenazeleri hastaneden alındıktan sonra evlerinin önüne götürülerek helallik alındı. Evin önünde toplanan aile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Helalliğin ardından cenazeler Çorlu Garaj Cami’ne getirildi. Cenaze aracından 5 aylık Beren’in minik tabutunu babası Melih Kurtuluş aldı. Kurtuluş kızının tabutunu musalla taşına gözyaşları içinde bıraktı.

‘Trene binmek için gezmeye gittiler’

Kazada eşini ve 5 aylık kızını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nda çalışan Melih Kurtuluş “Kazada oğlum 4 yaşındaki Kemal sağ olarak kurtuldu, içim yanıyor, eşimi kaybettim, dünyalar güzeli kızımı kaybettim. Şimdi tek tesellim oğlum Kemal, sağlık durumu iyi, şükürler olsun” dedi. Kurtuluş, “4 tane cenazemiz var. Birini defnettik, diğer üçünü şimdi defnedeceğiz. Tren yolculuğu yapmak için gezmeye gittiler. 4 cenazemiz var, kızım, eşim baldızım ve diğer baldızımın kızı Bihter” diye konuştu.

Torunun tabutuna uzun uzun sarıldı

Acılı baba Remzi Güvenç camide göz yaşları içinde torunun tabuta sarıldı. Güvenç, “Söyleyecek bir şeyim kalmadı, yanmışım zaten” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Dede Güvenç kızlarının tabutu başında, “Yaktılar bizi” diyerek ağladı.

Çelenk gönderdiler

Cenaze namazına CHP milletvekilleri Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Cenazeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Cenaze namazlarını Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek kıldırdı. Cenazeler, Çorlu Vakıflar Mahallesi Mezarlığı’nda gözyaşları arasında defnedildi.

TREN FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN 2 ÇOCUK BABASI ERSEN GÜL DEFNEDİLDİ

Tren faciasında hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Ersen Gül, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden birisi 5 aylık, diğeri 4 yaşında olan 2 çocuk babası Ersen Gül (31) son yolculuğuna uğurlandı. Ersen Gül için Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Kiremitçisalih köyünde cenaze töreni düzenlendi. Köyün camisinde düzenlenen törene Gül'ün akrabaları, yakınları ve köy sakinleri katıldı.

Eşi Van'dan, polis olan erkek kardeşi Diyarbakır'dan geldi

Acı haberi aile ziyareti için gittiği Van ilinde alan ve haberi alır almaz ilk uçakla Edirne'ye gelen Ersen Gül'ün eşi Hatice Canan Gül, eşinin cenazesine katıldı. Gül'ün Diyarbakır'da polis olan erkek kardeşi Ercan Gül de, ağabeyinin cenazesine son anda yetişebildi. Babası Ekrem Gül ve annesi Ülker Gül ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Gül'ün cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ BİNDİĞİ TRENDE ÖLEN ÖZCAN CESUR TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi’nde, dün yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Özcan Cesur’un (47) cenazesi, memleketi Muratlı ilçesinde toprağa verildi.

Akrabasının düğünü için Muratlı’da bulunan, evli ve 2 çocuk sahibi Özcan Cesur, düğün sonrası Çorlu’ya dönmek üzere 12703 No´lu yolcu trenine bindi. Cesur, trenin 5 vagonunun, raydan çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Muratlı Devlet Hastanesi morgundan ailesi tarafından alınan Cesur’un cenazesi, İnanlı Mahallesi Camii’ne getirildi.

Törende aile fertleri, taziyeleri kabul ederken, Cesur’un oğlu ile ağabeyinin cami avlusunda ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Özcan Cesur’un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından İnanlı Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

YAŞAMINI YİTİREN LİSELİ GENÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisi 18 yaşındaki Serhat Şahin, İstanbul’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz günlerde girdiği YKS sınavının ardından ailesiyle akrabalarını ziyarete giden Şahin'in cenaze namazını hocası olan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz kıldırdı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlerden 18 yaşındaki lise öğrencisi Serhat Şahin, Küçükçekmece’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz günlerde girdiği YKS sınavının ardından ailesiyle akrabalarını ziyarete giden Şahin'in cenaze namazını ise hocası olan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz kıldırdı.

Cenaze töreninde liseli gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi Küçükçekmece Yenikanarya Mezarlığı'na defnedilmek için cenaze aracına götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 22:00