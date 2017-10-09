Yaşlı kadının evi yangında kül oldu

EDİNİLEN bilgiye göre Bağ mahallesinde Hatice K.'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa surede müdahale etmesine rağmen ahşap ev kısa sürede yanarak kül oldu. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.