Yaşlı kadına tramvay çarptı

İZMİT Perşembe Pazarı mevkiinde meydana gelen olayda pazar alışverişini gerçekleştirdikten sonra yola dikkatsiz çıkan Huriye Bayrak isimli yaşlı kadın o sırada otogar Seka Park istikametinde sefer halinde olan tramvayın önüne çıktı. Durumu fark eden vatmanın ani frene basmasına rağmen tramvay yaşlı kadına çarptıktan sonra durabildi. Yaşlı kadına ilk müdahaleyi tramvayda seyir halinde bulunan vatandaşlar yaparken Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Huriye Bayrak’ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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