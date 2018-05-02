Yaşlı kadın kamyonun altında kaldı, kızının gözleri önünde can verdi

YALOVA'DA karşıdan karşıya geçen yaşlı kadın, kendisini fark etmeyen kamyonun altında kalarak can verdi.
YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kızı N.A ile Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mualla Anık (80), Çınarcık istikametinden gelen İlhami A. (36) idaresindeki kamyonun altında kaldı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
KAMYON ŞOFÖRÜ YAŞLI KADINI GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Kızı N.A. ise kazadan kılpayı ile kurtuldu. Kamyon şoförünün yaşlı kadını görmediğini söylediği öğrenildi.
OLAY YERİNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza sonrası bulvarda trafik dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinde yapılan tespitler sonrasında yaşlı kadının cesedi cenaze aracına konularak Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.