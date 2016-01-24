Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

EDİNİLEN bilgilere göre, Karacaibrahim Mahallesi'ndeki evinde yıllardır yalnız yaşayan, Alzheimer hastası ve yatalak olan Emine Demir'in (84), ısınmak için yakılan sobanın yakınında bulunan yatağının ve yün yorganın alev alması neticesi duman ve oluşan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yangınının sadece oda içinde bulunan yataklarla sınırlı kaldığı ve büyümediği, dumanı görüp gelen köy sakinlerince yangının itfaiyeye ihbar edilmeden kendi imkanlarıyla söndürüldüğü, ancak bu oda içindeki yataklardan yanma esnasında çıkan duman ve oluşan karbonmonoksit gazından dolayı yaşlı kadının can verdiği sanılıyor.

112 sağlık ekiplerince yaşlı kadının cesedi Salihli Devlet Hastanesi morguna, oradan da Köprübaşı Savcılığı'nca ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.