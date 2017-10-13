Yaşlı çiftin yaşadığı ev alev alev yandı

YANGIN saat 01.00 sıralarında Kandilli Beldesi’ne bağlı Gökçeler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mustafa (82) ve Nazmiye Turgut (80) isimli yaşlı çiftin evinde bilinmeye bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören komşuları yaşlı çifti uyararak dışarı çıkmaları sağladı. Kısa sürede yangın tüm evi sararak büyüdü. Mahalle sakinleri bir taraftan yangına müdahale ederken bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Kdz. Ereğli Belediyesi ile Türkiye Taş Kömürleri Kurumu’na (TTK) ait itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yaşlı çift evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izlerken, kendilerini yakınları sakinleştirmeye çalıştığı. Dakikalarca devam eden yangın söndürme çalışmalarının uzaması zaman zaman itfaiye ekipleri ile mahalle sakinleri arasında gerginlikler yaşanmasına neden oldu. Jandarma ekipleri çıkan tartışmaları kavgaya dönüşmeden sonlandırırken, sağlık görevlileri de olay yerinde hazır bekledi. İki katlı evde çıkan yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü.

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini ancak en büyük tesellilerinin evde yaşayan yaşlı çiftin sağlık durumlarının iyi olmasının olduğunu söyledi. Aydın, yangın söndürme çalışmalarına katılan Ereğli, Gülüç ve Kandilli Belediyesi ile TTK ekiplerine teşekkür etti.

Savcılık çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.