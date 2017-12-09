Yaşlı baba ve kızı soba kurbanı oldu

EDİNİLEN bilgiye göre, Bor ilçesi Karacauğur Mahallesi Karaca Sokakta tek katlı müstakil bir evde yaşayan 80 yaşındaki Durmuş Ali Saka ile 50 yaşındaki zihinsel engelli kızı Raziye Saka’dan haber alamayan komşuları, kapıyı açarak içeri girdi. Baba ve kızı hareketsiz yatarken bulan komşuları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, baba ve kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cesetler Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri evde gaz ölçümü yaparken Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan odada bulunan sobanın dirsek bölümündeki soba borusunun yerinden çıktığı iddia edildi.
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