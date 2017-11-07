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Yasak kısmi olarak kalktı, kapılar yeniden açıldı

Vize yasağın kısmi olarak kalktığı ilk gün ABD Konsolosluğunun sakin olduğu görüldü

Yasak kısmi olarak kalktı, kapılar yeniden açıldı

Vize yasağın kısmi olarak kalktığı ilk gün ABD Konsolosluğunun sakin olduğu görüldü

07 Kasım 2017 Salı 10:14
Yasak kısmi olarak kalktı, kapılar yeniden açıldı
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AMERİKA ile Türkiye arasında kısıtlı vize başvuruları yapılmaya başladı. Yasağın kısmi olarak kalktığı ilk gün konsolosluğun sakin olduğu görüldü.ABD ile Türkiye arasında çıkan vize krizinde yaşanan yeni gelişmeyle birlikte, vatandaşların vize başvurusu yapabileceği açıklandı. ABD'nin Türkiye'deki temsilciliklerinden sınırlı da olsa vize başvuru almaya başlamasına Türkiye de aynı şekilde karşılık vererek "kısıtlı" başvuruları başlattı.Başvuruların başlamasının ardından uzun süredir hizmet vermeyen Amerikan Başkonsolosluğu kapılarını vatandaşlara açtı. Sabahın erken saatlerinde bazı vatandaşlar konsolosluğa giderek işlemlerini yaptırmaya başladı. Yasağın kısmi olarak kalktığı ilk gün konsolosluğun sakin olduğu görüldü.Konsolosluğun yanında kafe işeten Hanife Kızılkaya vize krizi nedeniyle yaklaşık bir aydır kapalı olduklarını söyleyerek, “Uzun süredir konsolosluk kapalıydı. Konsolosluk vizeyi kapatınca bizlerde kafeyi kapatmıştık. Şimdi temizlik yapıyorum. Yarın tekrar kafeyi açacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
YasakVizeABD
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