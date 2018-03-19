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Yasak aşkıyla Kızılırmak'tan ölüme atlayan gencin, cesedi bulundu

Samsun'da 4 gün önce yasak aşkıyla birlikte ölüme atlayan gencin cansız bedeni bulundu. Genç kızın cesedine 3 gün önce ulaşılmıştı

Yasak aşkıyla Kızılırmak'tan ölüme atlayan gencin, cesedi bulundu

Samsun'da 4 gün önce yasak aşkıyla birlikte ölüme atlayan gencin cansız bedeni bulundu. Genç kızın cesedine 3 gün önce ulaşılmıştı

19 Mart 2018 Pazartesi 15:52
Yasak aşkıyla Kızılırmak'tan ölüme atlayan gencin, cesedi bulundu
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SAMSUN'DA 4 gün önce yasak aşk yaşadığı iddia edilen 15 yaşındaki Belgin Ş. ile birlikte Kızılırmak Nehri'ne atlayan Osman Ertekin'in(20) cansız bedenine ulaşıldı.

YASAK AŞKIYLA KIZILIRMAK NEHRİNE ATLAMIŞTI
Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'nde 15 Mart Perşembe günü 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Osman Ertekin ve 15 yaşındaki Belgin Ş., Kızılırmak Nehri'ne atlamıştı.
GENÇ KIZIN CESEDİNE AYNI GÜN ULAŞILMIŞTI
 Kızılırmak Köprüsü'nden nehre atlayarak kaybolan Osman Ertekin'in cesedi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu. 3 gün önce Samsun Deniz Polisi dalgıçları tarafından olay yerinden 4,5 kilometre ileride Belgin Ş.'nin cesedine ulaşılmıştı.
ARAMA ÇALIŞMALARININ 4. GÜNÜNDE CESEDİ BULUNDU
Kızılırmak'ta kaybolan Osman Ertekin ise arama çalışmalarının dördüncü gününde kız arkadaşının cesedinin bulunduğu yerin 400 metre gerisinde JAK timleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan ceset, cenaze aracına konularak Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ACILI ANNE, "OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER" DİYEREK FERYAT ETTİ
Osman Ertekin'in cesedi cenaze aracına konulurken anne Emine Ertekin, "Oğlumu öldürdüler" diye feryat ederek sinir krizi geçirdi. Fenalık geçiren anne Emine Ertekin güçlükle araca bindirilerek Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunYasak AşkNEHRE ATLADI
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