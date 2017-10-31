Yasa dışı örgütlerin lise ve gençlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

ALINAN bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Adana, İstanbul ve Hatay ilinde sol örgütlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında zırhlı birlikle söz konusu mahallere girip geniş güvenlik önlemi alırken ardından özel hareket timleri koçbaşlarıyla evlerin kapısını kırarak içeri girdi.

Operasyon, Devrim Komünarlar Partisi (DKP) terör örgütü ile bu örgütün silahlı kanadı olan ve Suriye’de faaliyet gösteren Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) yapılamasına eleman ve lojistik destek sağlayan Birleşik Devrim Parti (Dev-Par) ile partinin gençlik ve lise yapılanması (Dev-Güç,Dev-Lis) içerisinde faaliyet gösteren 3’ü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar birinin yaşı 18’de küçük olurken, şahıslar adli tıp birimine getirildikleri sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir.