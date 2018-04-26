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Yarı çıplak halde buldular!

Adana'da apartman bahçesinde darp edilmiş bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

Yarı çıplak halde buldular!

Adana'da apartman bahçesinde darp edilmiş bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

26 Nisan 2018 Perşembe 07:56
Yarı çıplak halde buldular!
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ADANA'da bir apartman bahçesinde darp edilmiş bulunan kişi  hastanede tedavi altına alındı. 

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bir  apartmanın bahçesinde yarı çıplak erkeğin yardım istediğini gören vatandaşlar  durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, bu kişinin Ali  Erhan Erdoğan (36) olduğu tespit edildi.

Darp sonucu yaralandığı, yarı baygın halde acı çektiği görülen Erdoğan  için 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Yaralının "Ayaklarım tutmuyor. Üşüyorum ağabey üzerimi örtün."  demesi üzerine çevredeki vatandaşlar Erdoğan'ın üzerini tişörtle örttü.

  Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, darp sonucu vücudunun  bazı yerlerinde kanama ve yüzünde şişlikler olduğu tespit edilen Erdoğan, Seyhan  Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AdanaYarı çıplak Halde
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