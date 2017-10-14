Yardım için duran otomobildekiler ölümden döndü

EDİNİLEN bilgilere göre C.S. idaresindeki 22 DK 343 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu. Kazayı gören 34 LY 3296 plakalı otomobilin kadın sürücüsü Ş.N., otomobilini emniyet şeridine çekerek yardım etmek istedi. Ş.N.'nin yol kenarında dörtlü lambalarını yakarak indiği otomobiline aynı istikamete giden ve direksiyon hakimiyetini kaybeden M.U. idaresindeki 80 GL 390 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonrası 34 LY 3296 plakalı otomobil de şarampole yuvarlandı.

Diğer sürücüler kazayı hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan yaralıları çıkardı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücüler C.S., ve M.U., diğer araçta bulunan yolcu E.D., ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.