Yaralılar, otomobilin tavanı kesilerek çıkarıldı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Doğan grup yolunun Alembey Mahallesi kesiminde sabah saatlerinde meydana geldi. Osman Düşgün idaresindeki 38 VF 326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki demir elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, sürücü ile Sitret Düşgün ve Hatice ile Yemliha Avcı yaralandı. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşandı. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar, araçta sıkışan yaralıları çıkaramadı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, aracın tavanını demir kesme makinesi ile keserek yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.