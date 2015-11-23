Yaralanan 6 askerin durumu iyi

MUŞ'UN Varto ilçesi kara yolu üzerindeki Yedikavak köyü yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan 6 asker Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. Vali Seddar Yavuz da, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cemal Çalışkan ve İl Jandarma Alay Komutanı Osman Nuri Çevik ile hastaneye geldi.

Askerleri ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, olayla ilgili bilgi aldı. Bombalı saldırıda 6 askerin hafif yaralandığını belirten Yavuz, yazılı bir açıklama yaptı. Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik operasyonel faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Vali Yavuz, “Bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tarafından Muş-Varto kara yolunda askeri araca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmesi sonucu 6 askerimiz hafif yaralanmıştır. BTÖ mensuplarına yönelik operasyonel faaliyetler kararlılıkla sürdürülmektedir” dedi.

Öte yandan, bölgede geniş kapsamlı operasyonun başlatıldığı bildirildi.





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