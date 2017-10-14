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14 Ekim 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
14 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Yaptırdığı mezar taşı ölümünden sonra evinden çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 7 yıl önce 100 yaşında hayatını kaybeden kadının kendisi için yaptırdığı mezar taşı evi tadilat için yıkılınca odasından çıktı

Yaptırdığı mezar taşı ölümünden sonra evinden çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 7 yıl önce 100 yaşında hayatını kaybeden kadının kendisi için yaptırdığı mezar taşı evi tadilat için yıkılınca odasından çıktı

14 Ekim 2017 Cumartesi 11:00
Yaptırdığı mezar taşı ölümünden sonra evinden çıktı
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ALINAN bilgiye göre, Savrun Mahallesi 8. Sokak üzerinde bulunan evde yalnız yaşayan Semiha Demirdelen, 2010 yılında 100 yaşındayken hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Semiha Demirdelen’e ait evde tadilat yapmak için yakınları evi yıkınca, hayatını kaybeden kadının sağlığında öldükten sonra mezarına dikilmesi için yaptırdığı, üzerinde kendi ismi ve doğum tarihi yazılı mezar taşı odasından çıktı. Sokak üzerinde esnaflık yapan Bünyamin Taşkaya, ölen kadının kendi mezar taşını yaptırdığını söyleyerek, “Ev boştu. Bu mezar taşı Semiha ninenin odasından çıktı. Ben burada daha eskiden yaşayanlara sordum. Bu mezar taşını Semiha nine mezarıma dikilsin diye sağlığında yaptırmış ve odasında saklıyormuş” şeklinde konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeMezar TaşıKadirli
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