Yaptırdığı mezar taşı ölümünden sonra evinden çıktı

ALINAN bilgiye göre, Savrun Mahallesi 8. Sokak üzerinde bulunan evde yalnız yaşayan Semiha Demirdelen, 2010 yılında 100 yaşındayken hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Semiha Demirdelen’e ait evde tadilat yapmak için yakınları evi yıkınca, hayatını kaybeden kadının sağlığında öldükten sonra mezarına dikilmesi için yaptırdığı, üzerinde kendi ismi ve doğum tarihi yazılı mezar taşı odasından çıktı. Sokak üzerinde esnaflık yapan Bünyamin Taşkaya, ölen kadının kendi mezar taşını yaptırdığını söyleyerek, “Ev boştu. Bu mezar taşı Semiha ninenin odasından çıktı. Ben burada daha eskiden yaşayanlara sordum. Bu mezar taşını Semiha nine mezarıma dikilsin diye sağlığında yaptırmış ve odasında saklıyormuş” şeklinde konuştu.