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Yaptıklarının kaydedildiğini bilmiyorlardı, sosyal medyayı salladılar

Banka otururken yanına yaklaşan ve üzerinde montu olmayan kız çocuğuna üşümemesi için çıkarıp montunu verdi. Bunun bir sosyal deney olduğunu anlayınca yüzünde tebessüm oluştu

Yaptıklarının kaydedildiğini bilmiyorlardı, sosyal medyayı salladılar

Banka otururken yanına yaklaşan ve üzerinde montu olmayan kız çocuğuna üşümemesi için çıkarıp montunu verdi. Bunun bir sosyal deney olduğunu anlayınca yüzünde tebessüm oluştu

06 Ocak 2018 Cumartesi 23:24
Yaptıklarının kaydedildiğini bilmiyorlardı, sosyal medyayı salladılar
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İSTANBUL'DA bankta oturan vatandaşların yanlarına gelen küçük bir kız çocuğu, annesini bulamadığını ve üşüdüğünü söyledi.O anların kameraya kaydedildiğinin farkında olmayan vatandaşlar minik kıza yardımcı olmak için seferber oldu.

Yardım etmek için her biri birbirinden farklı tepkiler verince ortaya yürekleri ısıtan görüntüler çıktı.Daha sonra bunun bir sosyal deney olduğunu öğrendiklerinde ise minik kıza üzülen vatandaşların her birinin yüzünde tebessüm oluştu. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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Son Güncelleme: 07.01.2018 00:12
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya
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