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'Yanlış paspas' tartışması kanlı bitti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobile yanlış paspas koyan oto yıkamacı, araç sahibi tarafından boynundan bıçaklandı. Boynuna 12 dikiş atılan oto yıkamacı, ölümden döndüğü olayla ilgili şikayetçi olmadı.

'Yanlış paspas' tartışması kanlı bitti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobile yanlış paspas koyan oto yıkamacı, araç sahibi tarafından boynundan bıçaklandı. Boynuna 12 dikiş atılan oto yıkamacı, ölümden döndüğü olayla ilgili şikayetçi olmadı.

16 Mart 2018 Cuma 10:49
'Yanlış paspas' tartışması kanlı bitti
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İDDAYA göre, müşterinin sabah saatlerinde bıraktığı araç, öğle saatlerinde oğluna temizlenmiş halde teslim edildi. Ancak, aracın paspasının karıştığını söyleyen oto yıkamacı Mustafa Çelebi, güvenlik kamerasından karışan paspası bulduktan sonra kendilerine teslim edileceğini belirtti. Daha sonra oto yıkamacıya gelen araç sahibi Çelebi ile tartışmaya başladı. Aracının kapılarını çarpan ve iddiaya göre küfür eden araç sahibinin yakınları da tartışmaya katıldı. Oto yıkamada çalışan personelin de tartışmaya dahil olması ile olay kavgaya dövüştü.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, araç sahibi, oto yıkamacıyı boynundan bıçakladı. İddiaya göre, oto yıkamacının yaralandığını fark eden araç sahipleri, işyerini terk etti.

"PASPASIN DEĞERİNDEN FAZLA PARA VERDİM"

Kendisini bıçaklayan müşterisinden şikayetçi olmadığını belirten oto yıkamacı Mustafa Çelebi (31), paspasın maddi değerinin iki katını teklif etmesine rağmen kavganın büyüdüğüne dikkat çekerek "Olay sadece bir paspas karışıklığından meydana geldi. Öğlen oğlu ile anlaşmıştık. 'Abiciğim kameralardan buluruz, kimle gittiyse, emniyetten numarasını buluruz, ararız, paspasını geri veririz' dedik. Oğlu 'tamam' dedi, güzel bir şekilde ayrıldık. Akşam saatlerinde aynı araç iş yerine hızlı şekilde giriş yaptı. Arabadan inen babasıydı, bağırmaya başladı, 'bu pas pas 160 liraydı' dedi. Dayı dedim 'bağırma burası iş yeri, ben sana 300 lira vereyim sus' dedim. 'Oğlunla öğleyin hallettik' dedim ama ne kadar anlatsak da anlamadı. Biz alttan aldıkça tepemize çıktı. Sonra küfürler yağdırmaya başladı. Küfür edince bizim elemanlar işi bıraktı olay var diye oraya geldi. Kalabalık olunca tartışma çıktı büyüdü" dedi.

"VİCDANINA BIRAKIYORUM"

Çelebi "Aracında bıçak vardı sanırım. Ben bıçağı görmedim, kavga olmasın diye milleti ayırmaya başladım. Birinin üzerine yürüyordu, yürümesin diye tuttum. Salladı yumruğu, ben yumruk yedim sandım, bıçaklanmışım. Hani dedim, adamında eli ağırmış dedim boynumu acıttı. Birkaç dakika sonra ablam, yeğenlerim çığlık atmaya başladı, dayı boynun kanıyor diye. Ben kanı gördükten sonra zaten bayılmışım, gerisini hatırlamıyorum. Ben beyfendinin vicdanına bırakıyorum, eğer vicdanı rahatsa gelir özür diler, şikayetçi de olmayacağım. Yaklaşık 12 tane dikiş atıldı. Doktor bayağı bir derin girmiş dedi. Bir milim dahi oynasaymış belki de bugün hayatta olmayacaktım. Diyecek bir şey bulamıyorum, iyi niyetli olmak her zaman suç oluyor" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
DenizliPumukkalePaspasKavgası
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