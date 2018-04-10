Yanlış park diplomatik kriz çıkardı, Türkiye'ye nota verdiler!

BELARUS'TA Türkiye Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir aracın park ihlali yaptığı iddiası nedeniyle, Belarus Dışişleri Bakanlığı'nın başkent Minsk'teki Türkiye Büyükelçiliği'ne nota verdiği bildirildi.

"DİPLOMATİK PLAKALI ARAÇ PARK İHLALİ YAPTI" İDDİASI

turkrus.com haber portalının aktardığına göre, Minsk'te 7 Mart tarihinde tren istasyonu yakınlarında Türkiye Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı BMW marka aracın park ihlali yaptığı iddia edildi.



TÜRKİYE MINSK BÜYÜKELÇİLİĞİNE NOTA VERDİ

Onliner.by sitesine bir vatandaştan gelen şikâyetin ilgililere aktarılması üzerine, Belarus Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Minsk Büyükelçiliği'ne nota verdiği belirtildi. Şikâyette bulunan kişi, sürücüyü park ihlali konusunda uyardığını, ancak uyarısının dikkate alınmadığını öne sürdü.

BELARUS DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bunun üzerine Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Büyükelçiliği'ne konuyla ilgili nota verildi. Buna karşılık, trafik kurallarına uyulması konusunda bundan sonra daha dikkatli olunacağına dair yanıt alındı" denildi.