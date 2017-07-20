Yangını babasına izletti

BABASI Hayri E. ile ailevi sebepler nedeniyle tartışan T.E. iddialara göre dün saat 22.00 sırlarında, elinde pompalı av tüfeğiyle babasına ait Atıl Yatak Yayı Üretim Fabrikası’na geldi. Anahtarla kapıyı açıp içeri giren T.E. iddiaya göre, benzin döküp fabrikayı ateşe verdi. E.T., bu sırada kendisini farkedip, engel olmak isteyen yandaki fabrikanın bekçisini de elindeki tüfekle havaya ateş ederek, korkutup yanına yaklaştırmadı

YANGINI BABASINA İZLETTİ

T.E, daha sonra fabrikanın alev alev yanışını, babasına cep telefonundan canlı olarak izletti. Baba Hayri E.’nin ihbarı üzerine gelen polis, T.E.’yi gözaltına alırken itfaiye ekipleri de su sıkarak alevlere müdahale etti. Tüm fabrikayı saran alevler 3 saatte güçlükle söndürülürken, fabrikada büyük oranda hasar meydana geldi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen T.E., işlemlerin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından yanan fabrikayı gezen AK Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, işadamı Hayri E.’ye ’geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Harabeye dönen fabrikadaki, zarar ise gündüz gözüyle net şekilde ortaya çıktı.