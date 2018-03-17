Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türk imzalı 'uykusuzluk geni' dünyanın en iyi keşifleri listesinde
Türk imzalı 'uykusuzluk geni' dünyanın...
Polikistik Over Sendromu’nda beslenme önerileri
Polikistik Over Sendromu’nda beslenme önerileri
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 17 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Fatih'te bir kadın kuaföründe çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Fatih'te bir kadın kuaföründe çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye kurtardı

17 Mart 2018 Cumartesi 09:02
Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
banner404


YANGIN Nişanca Mahallesi'nde akşam saat 22:30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Latif Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katındaki bir kadın kuaför dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. Bu sırada apartmanın içini yoğun duman kaplarken, üst katlardaki vatandaşlar mahsur kaldı.


İtfaiye ekipleri hemen tahliye çalışmalarına başladı. Tahliye çalışmaları sırasında, yangının çıktığı binanın en üst katındaki bir dairede kalan ve camda bekleyen çok sayıda yabancı uyruklu vatandaş dikkat çekti. İtfaiye ekipleri hemen merdivenle camda bekleyen kişileri kurtarmak için harekete geçti. Dairenin penceresine merdiven yardımıyla yanaşan itfaiye ekipleri içeri girerek önce daireyi kontrol etti. Daha sonra da içeride bulunan yabancı uyruklu vatandaşları tek tek sepete bindirerek aşağı indirdi.

Aşağıya indirilen yabancı uyruklu kişiler olay yerinde bekleyen ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri aynı daireden 10 yabancı uyrukluyu dumandan etkilenmeden kurtardı. İş yerinde çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi zarar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri kuaför dükkanında çıkan yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 18.03.2018 00:18
Anahtar Kelimeler:
İstanbulFatihYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
78 yaşındaki teyzenin Erdoğan sevgisi halı dokuttu
78 yaşındaki teyzenin Erdoğan sevgisi halı dokuttu
Yemek arayan ayılar kameralara böyle yakalandı
Yemek arayan ayılar kameralara böyle yakalandı
Tek motorlu uçak, yaşlı kadının evine düştü: 10 ölü
Tek motorlu uçak, yaşlı kadının evine düştü: 10 ölü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim