Yangında 3 ev kül oldu!

KEMALİYE ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Kuşak Köyü'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köyde yaşayan vatandaşların müdahalesine rağmen alevler ahşap evlere sıçradı. Kemaliye Belediyesi ve çevre belediyelerinin itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.