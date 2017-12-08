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Yangında 3 ev kül oldu!

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Kuşak Köyü'nde sabah saatlerinde çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınabildi

Yangında 3 ev kül oldu!

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Kuşak Köyü'nde sabah saatlerinde çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınabildi

08 Aralık 2017 Cuma 18:38
Yangında 3 ev kül oldu!
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KEMALİYE  ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Kuşak Köyü'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köyde yaşayan vatandaşların müdahalesine rağmen alevler ahşap evlere sıçradı. Kemaliye Belediyesi ve çevre belediyelerinin itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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YangınErzincanKuşak Köyü
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